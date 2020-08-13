Від початку домовленості про припинення вогню на Донбасі зафіксовано 262 порушення – ОБСЄ

З початку домовленості про припинення вогню на Донбасі 27 липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 262 порушення. Про це мовиться у звіті місії.

Майже всі порушення зафіксовано на території Донецької області, зокрема 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети і 211 черг та пострілів.

У Луганській області було зафіксоване одне порушення – постріл зі стрілецької зброї на ділянці на північний захід від ділянки розведення в районі Золотого.

10 серпня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується вже протягом двох тижнів, – попри щоденні повідомлення пресцентру штабу операції Об’єднаних сил про порушення цього режиму російськими гібридними силами.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.