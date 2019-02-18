Поліція здійснює обшуки в Миколаївській мерії

Поліція здійснює обшуки в Миколаївській міській раді.

Правоохоронці розповіли, що слідчі дії проходять в межах розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з повідомленням, одночасно тривають обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів провадження.

За даними слідства, посадовці за попередньою змовою із суб’єктами господарської діяльності при виконанні підрядних робіт на території міста Миколаєва вчинили правопорушення, імовірно, з метою привласнення або розтрати на користь третіх осіб коштів, виділених на реконструкцію з термосанацією будівлі освітнього закладу, капітального ремонту опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі спортивної школи та надання послуг з розробки схеми теплопостачання міста.

Про обшук повідомив департамент енергетики Миколаївської міського ради. «Стосовно деяких об'єктів, вказаних в ухвалі, департамент енергетики не є замовником», – заявили в мерії.

Департамент пообіцяв коментар ситуації після закінчення обшуків.