В Україні понад 100 населених пунктів залишаються без електропостачання, на Вінниччині – режим тотальної економії

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про відновлення електропостачання у 3 842 населених пунктах.

За його словами, 105 населених пунктів залишаються знеструмленими.

На Вінниччині, як заявив голова ОВА Сергій Борзов, запроваджують режим тотальної економії електроенергії. Місцева влада заявляє, що це вимушені тимчасові обмеження, а економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади.



«Після повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населених пунктів залишились без світла», – написав він у телеграмі.

За словами президента України Володимира Зеленського, наразі російські війська мають дві мішені – це енергообʼєкти по всій країні та люди.

11 жовтня російські війська двічі за день обстріляли Ладижинську ТЕС. Як повідомили в компанії ДТЕК, постраждали шестеро людей.

Окрім того, в ОВА заявили, що унаслідок ранкового обстрілу 11 жовтня пошкодження зазнав ще один об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькому районі.

Читайте також: «Укренерго» попереджає про кілька днів обмежень електроспоживання через пошкодження Росією мереж

Вранці 11 жовтня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога. Командування Повітряних сил повідомило про повторний запуск російських ракет. Про удари по енергетичній інфраструктурі повідомили на Вінниччині, Львівщині, Дніпропетровщині.