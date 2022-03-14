Російські війська завдали ударів по Чернігову та Ніжину – голова ОВА

Російські військові вночі 14 березня обстріляли цивільні обʼєкти в Чернігові та Ніжині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

За його словами, руйнувань зазнала будівля Національного університету «Чернігівська політехніка», по обласному центру були завдані авіаудари.

Ніжин російські війська обстріляли вночі «Ураганами», за попередніми даними, жертв серед цивільних немає, але інформація ще уточнюється, відзначив голова ОВА.

Чаус нагадав, що 13 березня над Черніговом Збройні сили України збили російський військовий літак.

У Генштабі Збройних сил України станом на ранок 14 березня повідомили, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1 249 бойових броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.