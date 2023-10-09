Сили РФ знову атакували Донеччину: є загиблий і поранені – влада

За добу, 9 жовтня, армія РФ обстріляла з артилерії низку населених пунктів на Донеччині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

За даними влади, зранку 9 жовтня російські військові, ймовірно, з артилерії атакували село Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель.

О 13.00 армія РФ вдарила по приватному сектору міста, кажуть в ОВА.

«Від влучання снарядів по одній із вулиць отримали осколкові поранення двоє сусідів віком 46 та 55 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Надвечір війська РФ обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де дістали поранення 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Постраждалих доставлено до медичного закладу, підсумувала місцева влада.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.