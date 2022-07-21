Влада закликала жителів Харкова не виходити на вулицю – війська РФ обстрілюють місто

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав харківʼян не виходити на вулицю – війська РФ завдають ударів по Харкову.



«Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомлялось про вибухи в Харкові.

Протягом минулої доби російські війська вели масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів області та Харкова. Внаслідок цих атак загинули четверо людей, ще 11 зазнали поранень. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Кілька останніх днів у Харкові було спокійно, востаннє – вночі 18 липня – через російські обстріли постраждав Київський район міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.