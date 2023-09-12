У Козачій Лопані російські військові обстріляли підрозділ ДСНС

На Харківщині в Козачій Лопані російські військові вкотре обстріляли підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба відомства.

За даними рятувальників, обстріл селища армія РФ здійснила 12 вересня близько 13.00.

«Як наслідок, пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт», – кажуть у ДСНС.

Через посилення обстрілів 10 серпня у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.