Обстріли Сумщини: ОВА повідомляє про понад 120 вибухів протягом дня

Російські війська 24 рази обстріляли Сумську область протягом дня, повідомляє місцева обласна військова адміністрація увечері 10 вересня.

«Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади», – йдеться в зведенні.

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Обстріли велися переважно з мінометів, також у двох громадах зафіксували артилерійські удари. По Хотінській громаді російські війська били з літаків та гелікоптерів, також запускали некеровані авіаційні ракети.

У Новосолобідській громаді обстріл пошкодив вишку мобільного зв’язку.

Про постраждалих ОВА не повідомляє.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.