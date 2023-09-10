ОВА: російська армія обстріляла Херсон, поранена жінка

Російські війська атакували Херсон, повідомила обласна державна адміністрація 10 вересня.

За повідомленням, обстріл Суворовського району міста стався близько 17:30.

«Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує «швидка», – повідомляє влада області.

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Напередодні одна людина на Херсонщині загинула через російський обстріл.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.