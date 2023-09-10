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ОВА: російська армія обстріляла Херсон, поранена жінка

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу Росією Херсона, лютий 2023 року

Російські війська атакували Херсон, повідомила обласна державна адміністрація 10 вересня.

За повідомленням, обстріл Суворовського району міста стався близько 17:30.

«Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує «швидка», – повідомляє влада області.

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Напередодні одна людина на Херсонщині загинула через російський обстріл.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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