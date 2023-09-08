Ракетний удар по Сумах: завершені роботи щодо ліквідації наслідків, врятовано двоє людей

Пізно ввечері 8 вересня рятувальники завершили ліквідацію наслідків ракетного удару армії РФ по Сумах, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Підрозділами ДСНС завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного удару», – йдеться в повідомленні.

В ОВА кажуть, що з-під завалів вдалося врятувати двох постраждалих — чоловіка 1953 року народження і жінку 1958 року народження.

Також відомо, що рятувальники очистили території приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. Було відновлено 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна.

Загалом для надання допомоги залучалося 52 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС, підсумували рятувальники.

Російські війська завдали удару безпілотником Shahed-136 по Сумах 7 вересня. Були пошкоджені приватний будинок, два магазини та 20 квартир.

Згодом Служба безпеки України повідомила про затримання жінки за підозрою в коригуванні ударів по Сумах 7 вересня.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.