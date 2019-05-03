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03 Травень 2019, Київ 14:28
Новини | Події

Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки – МВС

Поліцейські повідомили про обстріл Мар’їнки

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Вранці 3 травня бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

«Мінометний обстріл розпочався сьогодні, 3 травня, о 05:30. Наразі задокументовано пошкодження 6 будинків та 2 автомобілів. Постраждалих серед населення немає. Перше повідомлення від громадян надійшло 3 травня близько 06:00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції для документування наслідків обстрілу», – мовиться у повідомленні.

Осколками пошкоджено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення та навіть транспортні засоби, додали правоохоронці.

Інцидент кваліфікували за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Осколками пошкоджено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення та транспортні засоби
Осколками пошкоджено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення та транспортні засоби

У збройному угрупованні «ДНР» у свою чергу заявили про нібито обстріли військами ЗСУ околиць Донецька та Докучаєвська зранку 3 травня.

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