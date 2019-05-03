Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки – МВС

Вранці 3 травня бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

«Мінометний обстріл розпочався сьогодні, 3 травня, о 05:30. Наразі задокументовано пошкодження 6 будинків та 2 автомобілів. Постраждалих серед населення немає. Перше повідомлення від громадян надійшло 3 травня близько 06:00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції для документування наслідків обстрілу», – мовиться у повідомленні.

Осколками пошкоджено вікна, фасади будинків, паркани, сільськогосподарські приміщення та навіть транспортні засоби, додали правоохоронці.

Інцидент кваліфікували за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

У збройному угрупованні «ДНР» у свою чергу заявили про нібито обстріли військами ЗСУ околиць Донецька та Докучаєвська зранку 3 травня.