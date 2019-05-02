Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 1 травня, бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – зазначили у штабі.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

«На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 01 квітня п'ятьох окупантів було знищено, ще двох – поранено», – мовиться у повідомленні.

З початку доби ОС зафіксували чотири обстріли, втрат немає.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про сім обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.