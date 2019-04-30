З початку доби на Донбасі поранений 1 український військовий – штаб

Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення внаслідок обстрілів бойовиків від початку поточної доби на Донбасі, повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

«Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120-міліметрових мінометів. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Горлівки, в угрупованні «ЛНР» про відкриття вогню від початку доби і до 18-ї години понеділка не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.