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30 Квітень 2019, Київ 19:10
Новини | Політика

З початку доби на Донбасі поранений 1 український військовий – штаб

Усього бойовики стріляли 4 рази впродовж дня, кажуть українські військові

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Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення внаслідок обстрілів бойовиків від початку поточної доби на Донбасі, повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

«Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120-міліметрових мінометів. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Горлівки, в угрупованні «ЛНР» про відкриття вогню від початку доби і до 18-ї години понеділка не повідомляють.

Українські військові біля Авдіївки Донецької області, 30 березня 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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