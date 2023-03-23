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Через обстріл Нікополя постраждав цивільний – голова області

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь (фото ілюстраційне)

Російські війська тричі за день вдарили по Нікополю з безпілотника, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак 23 березня.

«73-річний чоловік постраждав сьогодні через ворожий обстріл Нікополя. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості», – заявив він.

Крім того, російська армія обстріляла Червогогригорівську та Мирівську громади в Нікопольському районі з важкої артилерії. Наслідки атак уточнюються.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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