Російські війська обстріляли Марганець, двоє жінок загинули – ОВА

Російські війська завдали удару по Марганцю на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 15 березня.

«Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років. Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік – постраждали», – повідомив він.

Крім того, сім багатоповерхових і чотири приватні будинки, а також господарська споруда отримали пошкодження.

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Офіс генерального прокурора повідомив, що місто зазнало артилерійського обстрілу. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.