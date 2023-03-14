Російські обстріли пошкодили 6 будинків у Нікополі і 10 у Покровській громаді – Лисак

Російські війська протягом всього дня атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 14 березня.

Зокрема, в Покровській громаді обстріли пошкодили магазин, приватне підприємство, 10 будинків, п’ять господарських споруд, мікроавтобус, а також зачепили газопроводи та лінії електропередач.

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«Завдали руйнувань російські снаряди і у Нікополі. Там пошкоджене приватне підприємство і шість будинків. У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються», – заявив він.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.