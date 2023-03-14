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Російські обстріли пошкодили 6 будинків у Нікополі і 10 у Покровській громаді – Лисак

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь (ілюстраційне фото)

Російські війська протягом всього дня атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 14 березня.

Зокрема, в Покровській громаді обстріли пошкодили магазин, приватне підприємство, 10 будинків, п’ять господарських споруд, мікроавтобус, а також зачепили газопроводи та лінії електропередач.

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«Завдали руйнувань російські снаряди і у Нікополі. Там пошкоджене приватне підприємство і шість будинків. У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються», – заявив він.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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