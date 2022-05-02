Російські війська обстріляли Дніпропетровщину

У ніч на 2 травня та вранці російські війська завдали ракетних ударів по Синельниківському району Дніпропетровщини, який межує з Донбасом. Про це на брифінгу повідомила речниця головного управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

За її словами, під час ранкового обстрілу ракета влучила в склад зерна агропідпримства. Склад знищений. Зруйнований дах загальною площею 600 квадратних метрів.

Також під час обстрілу вранці 2 травня одна з ракет влучила у свинокомплекс, ще одна – в лісосмугу.

Загиблих та поранених немає. Тварини залишилися живі.

Раніше, 1 травня, війська РФ двічі обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини. Під час першого обстрілу дві ракети влучили в зерносховища – порожнє та з зерном.

Під час другого обстрілу 1 травня ракету, ймовірно, випущену з системи «Точка-У», збили українські сили протиповітряної оборони. Уламки впали на садибу в Покровській громаді. Згорів сінник з двома тоннами сіна, вбило корову. Поранень зазнала жінка – власниця хати. Її шпиталізували.