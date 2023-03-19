ОП «Північ»: прикордоння Сумщини та Чернігівщини вкотре потрапило під обстріли

Армія РФ у неділю, 19 березня, знову атакувала прикордоння Чернігівщини та Сумщини, повідомляє оперативне командування «Північ» у телеграмі.

За словами українських військових, із 12:43 до 13:30 російські військові обстріляли район села Кам’янська Слобода на Чернігівщині, ймовірно, з САУ, випустивши десять снарядів.

Відомо також, що в районі села Сопич Сумської області зафіксовано два удари з 12:25 до 12.30.

«Також ворог випустив шість мін в районі села Хрінівка Чернігівської області з 13:55 до 14:00, ймовірно, з міномета калібру 120 мм», – йдеться в повідомленні командування.

В усіх випадках втрат серед особового та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила, підсумували українські військові.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.