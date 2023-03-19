Армія РФ обстріляла з «Градів» житловий будинок у Запорізькій області – влада

У неділю, 19 березня, армія РФ вкотре атакувала територію Запорізької області, повідомила пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

«Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі», – заявили в адміністрації.

За даними ОВА, російський «Град» забрав життя трьох людей у Кам’янському. Ще двоє отримали поранення, наразі їм надається допомога, уточнила місцева влада.

«Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців», – зауважили в Запорізькій адміністрації.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні милого року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.