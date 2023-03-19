ДСНС: від початку повномасштабної війни загинуло 68 рятувальників

За час повномасштабної війни з РФ понад 200 українських рятувальників отримали поранення, а а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули, розповів в ефірі телемарафону голова ДСНС Сергій Крук.

Він закцентував на тому, що останнім часом надзвичайно часто відбуваються обстріли саме підрозділів ДСНС.

Як зазначив очільник українських рятувальників, чому це відбувається – незрозуміло.

«Ми підпадаємо під захист Женевських конвенцій. Ми не є тими підрозділами, які беруть участь у бойових діях, у кого є зброя тощо. І ми мали надію, що рятувальники не будуть гинути, що їх не будуть розстрілювати, брати у полон. Але у перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми, правила», – зауважив Крук.

Також він уточнив, скільки рятувальників наразі перебуває у російському полоні.

«При проведенні евакозаходів у Ірпені, Бучі – бо цим займалися ми спільно з поліцією - нас брали у полон, у нас забирали техніку. При проведенні евакозаходів з Маріуполя, на території Запорізької області (у рятувальників – ред.) також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали у полон. На сьогодні у нас п’ятеро рятувальників перебуває у полоні», – поінформував голова ДСНС.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури у деяких регіонах. Відомо наразі також про двох постраждалих у Києві та двох постраждалих і загиблого на Дніпропетровщині.