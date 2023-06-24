Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські військові обстріляли Нікопольщину, загинула людина – облрада

Наслідки обстрілу Нікополя російськими військовими, жовтень 2022 року, ілюстративне фото

У суботу, 24 червня, російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину, цього разу під удар потрапив Нікопольсикй район, зазначив очільник облради Микола Лукашук.

«За сьогодні (24 червня – ред.) ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії», – повідомив глава Дніпропетровської облради.

За словами Лукашука, внаслідок атаки російських військових було пошкоджено:

  • 6 приватних житлових будинків,
  • 3 об’єкти,
  • 7 господарчих споруд,
  • легковик,
  • газопровід,
  • лінії електропередач.

Крім того, в результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік, уточнив голова міськради.

«Також було дві атаки по Покровській громаді. Тут без жертв», – додав Микола Лукашук.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. Але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG