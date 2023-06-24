Російські військові обстріляли Нікопольщину, загинула людина – облрада

У суботу, 24 червня, російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину, цього разу під удар потрапив Нікопольсикй район, зазначив очільник облради Микола Лукашук.
«За сьогодні (24 червня – ред.) ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії», – повідомив глава Дніпропетровської облради.
За словами Лукашука, внаслідок атаки російських військових було пошкоджено:
- 6 приватних житлових будинків,
- 3 об’єкти,
- 7 господарчих споруд,
- легковик,
- газопровід,
- лінії електропередач.
Крім того, в результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік, уточнив голова міськради.
«Також було дві атаки по Покровській громаді. Тут без жертв», – додав Микола Лукашук.
Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.
Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. Але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.
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