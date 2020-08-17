Штаб ООС: обстрілів на Донбасі не було, задокументоване порушення «тиші»

Минулої і цієї доби обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано, повідомляє пресцентр ООС.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за словами військових, минулої доби вони задокументували одне порушення бойовиками домовленостей щодо встановлення режиму тиші. «Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, додали у пресцентрі.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про ситуацію не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.