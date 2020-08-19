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19 серпня 2020, Київ 08:31
Новини | Події

Військові не зафіксували обстрілів на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Від початку нової доби на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у пресцентрі ООС

Обстрілів на Донбасі минулої доби не було, повідомляє 19 серпня в ранковому зведенні пресцентр операції Об’єднаних сил.

«18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 19 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у пресцентрі.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про ситуацію не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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