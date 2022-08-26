Російські війська вночі дев’ять разів обстріляли Дніпропетровщину – ОВА

Російські війська за ніч обстріляли дев’ять разів обстріляли три райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, постраждалих немає.

«Від ворожого вогню потерпали три райони: Нікопольський, Синельниківський і Криворізький. Нікопольський район російська армія обстріляла п’ять разів за ніч – із «Градів» і важкої артилерії. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа і санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені», – написав Резніченко у телеграмі 26 серпня.

За його словами, у Марганецьку громаду прилетіли п’ять снарядів із «Градів», у Червоногригорівську – 10 снарядів із важкої артилерії. Минулося без руйнувань і постраждалих, повідомив голова ОВА.

«У Синельниківському районі – ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар із технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали. У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих», – написав Резніченко.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

За даними Дніпропетровської облради, від початку повномасштабної війни станом на 8 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет.