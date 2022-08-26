Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські війська вночі дев’ять разів обстріляли Дніпропетровщину – ОВА

Руйнування після російських обстрілів у Нікополі, 11 серпня 2022 року

Російські війська за ніч обстріляли дев’ять разів обстріляли три райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, постраждалих немає.

«Від ворожого вогню потерпали три райони: Нікопольський, Синельниківський і Криворізький. Нікопольський район російська армія обстріляла п’ять разів за ніч – із «Градів» і важкої артилерії. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа і санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені», – написав Резніченко у телеграмі 26 серпня.

За його словами, у Марганецьку громаду прилетіли п’ять снарядів із «Градів», у Червоногригорівську – 10 снарядів із важкої артилерії. Минулося без руйнувань і постраждалих, повідомив голова ОВА.

«У Синельниківському районі – ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар із технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали. У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих», – написав Резніченко.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

За даними Дніпропетровської облради, від початку повномасштабної війни станом на 8 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет.

Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)
Embed
Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG