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11 цивільних поранені внаслідок обстрілів на Харківщині – Синєгубов

Ілюстраційне фото: удар по будинку культури в Лозовій, Харківська область, 20 травня 2022 року

Російські війська продовжують обстріли Харкова та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 22 травня.

«Унаслідок обстрілу Салтівки поранення отримали п’ятеро мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, селище міського тику Шевченкове та Чугуївський райони – троє поранених. Ще троє поранених в місті Дергачі», – заявив він.

За словами очільника області, на Харківщині тривають бойові дії, російські війська продовжують концентруватися на утриманні зайнятих рубежів.

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«На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. Але наші Збройні Сили України тримають позиції та не допускають просувань ворога», – йдеться в повідомленні.

Синєгубов закликав жителів області бути обережними і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Вночі проти 16 травня Міністерство оборони повідомило, що на Харківщині один із батальйонів тероборони відтіснив російських військових і вийшов до ділянки державного кордону з Росією.​

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