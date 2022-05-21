В Україні через масштабне вторгнення Росії загинули 232 дитини – ОГП

В Україні кількість дітей, загиблих внаслідок масштабного вторгнення Росії, що триває від 24 травня, зросла до 232, поранених – понад 430, повідомляє уранці 21 травня Офіс генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів. Чотири дні тому в ОГП повідомляли про 229 загиблих і 423 поранених неповнолітніх.
«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 145, Київській – 116, Харківській – 102, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 48, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться у повідомленні.
Прокурори деталізують, що 20 травня російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у місті Лозовій Харківської області, внаслідок чого отримали поранення семеро мирних жителів, серед яких – 11-річна дівчинка.
19 травня через обстріл села Великі Хутори Куп’янського району Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка, додають в ОГП.
18 травня, зауважують у відомстві, російські військові обстріляли машину волонтерів в місті Сєвєродонецьку Луганської області: поранення отримав 17-річний хлопець.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.
Крім того, в ОГП України повідомили, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1837 закладів освіти: при цьому 172 з них зруйновані повністю.
Наразі Управління верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ