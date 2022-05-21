В Україні через масштабне вторгнення Росії загинули 232 дитини – ОГП

В Україні кількість дітей, загиблих внаслідок масштабного вторгнення Росії, що триває від 24 травня, зросла до 232, поранених – понад 430, повідомляє уранці 21 травня Офіс генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів. Чотири дні тому в ОГП повідомляли про 229 загиблих і 423 поранених неповнолітніх.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 145, Київській – 116, Харківській – 102, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 48, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться у повідомленні.

Прокурори деталізують, що 20 травня російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у місті Лозовій Харківської області, внаслідок чого отримали поранення семеро мирних жителів, серед яких – 11-річна дівчинка.

19 травня через обстріл села Великі Хутори Куп’янського району Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка, додають в ОГП.

18 травня, зауважують у відомстві, російські військові обстріляли машину волонтерів в місті Сєвєродонецьку Луганської області: поранення отримав 17-річний хлопець.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Крім того, в ОГП України повідомили, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1837 закладів освіти: при цьому 172 з них зруйновані повністю.

Наразі Управління верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.