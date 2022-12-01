Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Влада повідомила про «потужні обстріли» Херсона – виникли проблеми з електрикою

Наслідки обстрілу деокупованого Херсона. Архівне фото: Херсонська ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив про «потужні обстріли» Херсона, через які в електромережах зникла напруга.

«У Херсоні зникла напруга у електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками», – написав він.

За його словами, «Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми.

29 листопада влада повідомляла, що у Херсоні постачання електроенергії відновили для половини споживачів.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

Читайте також: «Росія мститься». Як вивести Херсон з-під вогню окупантів?

21 листопада міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися на період зими.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG