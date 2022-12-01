Влада повідомила про «потужні обстріли» Херсона – виникли проблеми з електрикою

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив про «потужні обстріли» Херсона, через які в електромережах зникла напруга.



«У Херсоні зникла напруга у електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками», – написав він.



За його словами, «Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми.

29 листопада влада повідомляла, що у Херсоні постачання електроенергії відновили для половини споживачів.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

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21 листопада міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися на період зими.