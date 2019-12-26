З початку доби бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, повідомили у Міністерстві оборони України.

«З 04:35 ранку, протягом півгодини, ворог вів щільний вогонь зі стрілецької зброї наших оборонців Невельського. Обстріл окупанти вели з напрямку від Старомихайлівки. Після 07:15 від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по нашим захисникам населеного пункту Південне. З 10:30 протягом пів години ворог вів обстріл з СПГ по оборонцям Красногорівки», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед військових ЗСУ немає, додали в Міноборони.

Повідомлень про обстріли на захоплених бойовиками територіях на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.