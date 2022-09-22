«Непростий день»: голова Сумщини повідомив про обстріл 10 громад, 4 людей поранені

Російські війська загалом 11 разів обстрілювали прикордонні громади Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 22 вересня.

«Зафіксовано близько 130 прильотів. Під вогнем опинилися 10 громад: Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська», – заявив він.

Четверо цивільних отримали поранення, обстріли пошкодили загалом два десятки будинків та сім автомобілів. Також пошкоджень зазнали два підприємства, дитячий садок і сільський будинок культури.

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«Уламками російських снарядів вбило курей. У громадах були пошкоджені лінії електропередач. Наразі електропостачання відновили. Це був непростий день. Дякую нашим захисникам та захисницям», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.