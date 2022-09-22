Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

«Непростий день»: голова Сумщини повідомив про обстріл 10 громад, 4 людей поранені

UKRAINE – Dmytro Zhyvytskyi, Head of the Sumy Regional Military Administration

Російські війська загалом 11 разів обстрілювали прикордонні громади Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 22 вересня.

«Зафіксовано близько 130 прильотів. Під вогнем опинилися 10 громад: Шалигинська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Середино-Будська та Миропільська», – заявив він.

Четверо цивільних отримали поранення, обстріли пошкодили загалом два десятки будинків та сім автомобілів. Також пошкоджень зазнали два підприємства, дитячий садок і сільський будинок культури.

Читайте також: Ізюм став містом «масового терору», загиблих може бути понад тисяча – заступник мера

«Уламками російських снарядів вбило курей. У громадах були пошкоджені лінії електропередач. Наразі електропостачання відновили. Це був непростий день. Дякую нашим захисникам та захисницям», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Ракетами С-300 по Миколаєву. Наслідки обстрілу південного міста (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетами С-300 по Миколаєву. Наслідки обстрілу південного міста (фотогалерея)

Вночі по Миколаєву випустили 9 ракет

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG