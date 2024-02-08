Через нічну атаку в Одесі постраждали двоє поліцейських, які прямували на місце влучання – Сили оборони півдня

Внаслідок нічної атаки дронами в Одесі постраждали двоє поліцейських, які прямували на місце влучання, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня України.

«За уточненими даними під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони півдня додають, що постраждалих госпіталізували, їхній стан стабільний.

Раніше місцева влада повідомила, що через атаку в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура – недобудована багатоповерхівка, будівля навчального закладу. Про постраждалих тоді не повідомлялося.

У ніч на 8 лютого Росія завдала по Україні удару 17 безпілотниками Shahed-136/131 з мису Чауда (окупований Крим). Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей українські військові збили 11 «шахедів». На Одещині сили ППО знищили 5 дронів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.