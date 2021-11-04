Одеса: переселенці, що живуть у самозахопленій будівлі, кажуть, що в них відібрали електрогенератор

У переселенців, що компактно мешкають в одному зі старих одеських будинків, забрали електрогенератор. З середини вересня він був єдиним джерелом електроенергії – постачання відключили 16 вересня 2021 року після звернення балансоутримувача будівлі. Офіційна причина – незадовільний стан електромереж.

Як розповіла Радіо Свобода одна з переселенок, що мешкає в будівлі, відомій як «Успенка» з 2016 року, Юлія Пятаченко, генератор забрали в ніч з 3 на 4 листопада. Про це рішення переселенців не попереджали і зараз вони залишилися без електроенергії.

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До цього генератор вмикали тричі на добу на три-чотири години, що давало можливість приготувати їжу та зарядити техніку.

Як уточнила Пятаченко, генератор, який надала в користування обласна влада, з самого початку позиціонувався як тимчасове рішення – до надання переселенцям соціального чи іншого житла. На початку жовтня із переселенцями зустрічалися представники обласної ради та пообіцяли перевести будинок, який зараз у незадовільному з точки зору пожежної безпеки стані, до фонду соціального житла.

На час ремонту переселенцям запропонували переїхати до «Обласного центру соціально-психологічної допомоги». Пятачкова каже, що кімнати в центрі насправді неготові для проживання – там тільки готуються робити ремонт.

Електрогенератором переселенців забезпечувала обласна влада – рада та державна адміністрація. Радіо Свобода звернулось до пресслужб органів влади і чекає на їхню відповідь.

Переселенці самовільно вселилися в будівлю на Успенській в 2016 році. За останні кілька років кількість тих, хто там компактно проживає, зросла до 130 людей. Серед них – сім осіб із інвалідністю, 29 дітей, в тому числі четверо з інвалідністю, і 12 пенсіонерів.

Протягом останніх років переселенці частково відремонтували будівлю і бажають і далі жити в самозахопленій будівлі, але легально. У вересні 2021 року їм відключили електропостачання – на вимогу балансоутримувача, комунального підприємства Одеської обласної ради.