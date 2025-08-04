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Радіоринок в Одесі зазнав значних руйнувань через нічний удар РФ – відеокадри

Наслідки одного з попередніх ударів по Одесі, липень 2025 року
Наслідки одного з попередніх ударів по Одесі, липень 2025 року

Територія радіоринку в Одесі зазнала вночі 4 серпня масштабної атаки російських дронів, торговельні приміщення зазнали значних руйнувань, свідчать відеокадри, зняті кореспонденткою Радіо Свобода.

«Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку», – відзначили рятувальники, додавши, що загиблих та постраждалих немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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