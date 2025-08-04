У передмісті Херсона через артобстріл загинув чоловік – ОВА

Унаслідок російського артилерійського обстрілу зранку 4 серпня в передмісті Херсона загинув місцевий житель, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Близько 06:00 ворог з артилерії обстріляв Антонівку, через що смертельні поранення дістав чоловік 1979 року народження», – повідомив очільник області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.