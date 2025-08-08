Війська РФ атакували Одесу дронами: постраждала одна людина

Російські військові в ніч на 8 серпня вчергове атакували ударними безпілотниками Одеський район, постраждала одна людина, є пошкодження, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована», – написав він у телеграмі.

Кіпер уточнив, що постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею вибило скло. «Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.