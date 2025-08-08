Війська РФ атакували Україну понад сотнею дронів, 26 із них влучили у 10 локаціях – ЗСУ

Російські військові у ніч на 8 серпня атакували Україну 104 ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також вісьмома швидкісними (реактивними) БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: три реактивні безпілотники і 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 26 дронів у 10 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.