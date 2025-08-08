Удар РФ по Сумщині: постраждав чоловік, пошкоджені багатоповерхівки

Російські військові в ніч на 8 серпня атакували Сумщину ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав 54-річний чоловік, а також є руйнування, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Сумська громада – пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу. Лікується амбулаторно. Шосткинська громада – внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі й об’єкти соціальної сфери», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.