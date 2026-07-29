ОВА: через затоплення Golden Leo немає ознак забруднення акваторії біля узбережжя Одеси

Влада Одещини заявляє, що ознак забруднення нафтопродуктами морської акваторії неподалік узбережжя Одеси, де 26 липня затонуло судно Golden Leo внаслідок російської атаки, не виявлено.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, всі профільні служби та наукові установи продовжують постійний моніторинг акваторії Чорного моря та готові оперативно реагувати на будь-які зміни ситуації.

За його словами, також визначено механізм оперативного залучення, у разі потреби, необхідних засобів реагування, зокрема сорбентів і спеціалізованої техніки.

Моніторинг триває, ситуація перебуває на постійному контролі, додав голова ОВА.

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19 липня судно Golden Leo, яке ходило під прапором Гвінеї-Бісау й перевозило кукурудзу, зазнало атаки під час виходу морським коридором із порту Чорноморськ. 10 людей, серед яких українських лоцман, загинули, ще вісім членів екіпажу евакуювали.

За даними Адміністрації судноплавства, через удар РФ «значних пошкоджень» зазнали конструкції корпусу та надбудови судна, через це воно втратило морехідність і затонуло. Судно затонуло 26 липня.

Росія регулярно атакувала Одесу, але нещодавно посилила удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення.

Ескалація в регіоні, який має вирішальне значення для світового експорту зерна, призводить до зростання міжнародних цін на пшеницю, пише AFP з посиланням на Lloyd's List Intelligence, компанія з морських даних.



Україна є основним експортером кукурудзи, пшениці, ріпаку, насіння соняшнику та рослинної олії, 90 відсотків її експорту сировинних товарів проходить через чорноморські порти в Одесі та навколо неї.