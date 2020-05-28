Одещина: внаслідок вибуху снаряду часів Другої світової війни загинула людина

У Одеській області 27 травня внаслідок вибуху снаряду часів Другої світової війни загинула людина. Про це повідомили у місцевій поліції.

«Попередньо встановлено, що вибухнув снаряд Другої світової війни. Загиблий – власник господарської споруди, 1973 року народження. За наявною інформацією, він був «чорним копачем», тобто захоплювався пошуками застарілої зброї та вибухівки», – мовиться у повідомленні.

З-під руїн поліцейські дістали ще кілька снарядів, мін та боєприпасів.

Поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок» та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.