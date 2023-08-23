«На жаль, є влучання» – в Одеській ОВА повідомили про наслідки удару «Шахедами»

Російські військові в ніч на 23 серпня протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області, ціллю була цивільна інфраструктура регіону, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу Shahed-136/131. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на шосту ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, серед цивільного населення постраждалих немає, на місці працюють всі відповідні служби.

Раніше сьогодні про черговий удар Росії безпілотниками по Україні без подробиць повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру.

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на початок серпня, за даними президента Володимира Зеленського, Росія запустила по Україні близько 2000 іранських безпілотників «Шахед».