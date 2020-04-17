Штаб ООС повідомляє про 1 обстріл на Донбасі, серед військових – без втрат

Контрольовані Росією сили здійснили один обстріл позицій українських сил на Донбасі минулої доби, 16 квітня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Втрат серед українських військових при цьому не було, йдеться в повідомленні.

«Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожого обстрілу не було», – йдеться в повідомленні.

Від початку нової доби, 17 квітня, обстрілів не було, кажуть військові.

16 квітня на Донбасі відбувся обмін утримуваними особами між Києвом і російськими гібридними силами відбувся обмін полоненими, з одного боку, і засудженими за злочини проти цілісності України, з іншого. В обмін на 20 полонених українців угрупованням «ЛДНР» передали 18 утримуваних. Щоправда четверо з них відмовилися повертатися на територію, непідконтрольну офіційній українській владі.

Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.