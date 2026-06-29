Офіцер Баштовий загинув під час евакуації – у 108-й бригаді ТрО відповіли на звинувачення дружини бійця

У командуванні 108-ї окремої бригади територіальної оборони (ТрО), коментуючи звинувачення родини в смерті молодшого лейтенанта Олега Баштового через ненадання належної допомоги, назвали хибними твердження, що бійці були залишені напризволяще та виснажені через відсутність води та їжі.

«Командування систематично організовувало доставку забезпечення: засобами БПЛА військовослужбовцям регулярно та безперебійно передавалися вода, провізія та необхідні медикаменти», – вказано у відповіді командира військової частини А7036 Андрія Хоружого на запит Радіо Свобода.

За даними командира, молодший лейтенант Олег Баштовий не був позбавлений медичної допомоги, до групи, в якій він перебував, зміг дістатися бойовий медик, який «оперативно надав першу допомогу, обробив ушкодження та наклав турнікети».

«На жаль, під час безпосереднього транспортування пораненого, яке відбувалося в пішому порядку у зв’язку з неможливістю дістатися автомобільним транспортом, евакуаційна група натрапила на ділянку ворожого дистанційного мінування. Внаслідок спрацювання вибухового пристрою молодший лейтенант Олег Баштовий отримав поранення, несумісне з життям. Під час цього ж трагічного інциденту ще декілька військовослужбовців із групи евакуації також отримали уламкові поранення різного ступеня», – йдеться у відповіді командира.

Стан поранених нині оцінюється як стабільний, вони перебувають в укритті, «планування та підготовка до їхньої евакуації автотранспортом тривають безперервно», додав Андрій Хоружий.

Минулого тижня, 24 червня, в ефірі Радіо Свобода дружина Олега Баштового Рената Корінна розповідала, що її чоловік, боєць 108-ї бригади ТрО, уже понад тиждень чекав на евакуацію із позиції після тяжкого поранення. За словами Ренати, він отримав ампутацію руки, опіки обличчя та інших частин тіла. Родина стверджує, що Баштовий залишався без належної допомоги та евакуації, хоча вони неодноразово зверталася до командування, Міністерства оборони, Генерального штабу та військового омбудсмена.

25 червня стало відомо, що офіцер Олег Баштовий загинув.



