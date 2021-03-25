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25 березня 2021, Київ 19:31
Новини | Політика

В ОГП розповіли, за який термін підготують запит на екстрадицію Януковича

В ОГП заявили, що після подачі клопотання вирішення питання про екстрадицію Януковича залежатиме від Росії

Офіс генерального прокурора України подаватиме запит щодо екстрадиції експрезидента Віктора Януковича, на підготовку документів може піти від одного до двох тижнів. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода прокурор у справі Януковича Денис Іванов.

«Ми будемо готувати це клопотання (про екстрадицію Януковича – ред.) і через департамент міжнародно-правового співробітництва скеровувати до компетентних органів Російської Федерації, оскільки всі правові підстави для такого звернення ми отримали. Це небагато часу – від тижня до двох. В середньому це займає до семи робочих днів. Сім-десять робочих днів в залежності від виконання запитів в інших провадженнях», – сказав Іванов.

За його словами, надалі вирішення цього питання залежатиме від російської сторони.

«Інше питання, скільки часу буде розглядатися це питання компетентними органами Російської Федерації, і чи виконають вони цей запит… Відповідно до міжнародних зобов’язань, Російська Федерація повинна виконати наш запит, тому ми будемо скеровувати такий запит», – заявив прокурор.

Іванов зауважив, що в ОГП для такого звернення є усі правові підстави.

«У зв’язку з тим, що рішення про його заочний арешт набрало законної сили, є процесуальна можливість звернутися з відповідним клопотанням про екстрадицію до компетентних органів за місцем його можливого знаходження. Стаття 575 Кримінально-процесуального кодексу надає нам право звернутися з клопотанням до компетентних органів, в даному випадку, Російської Федерації про видачу з метою притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного Януковича Віктора Федоровича», – додав прокурор.

Київський апеляційний суд 25 березня не задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича на рішення Печерського районного суду про його заочний арешт.

4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва 4 травня обрав запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу, заарештувавши його на два місяці у справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

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