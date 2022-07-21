Офіс генпрокурора передав вилучені в кримінальній справі бронежилети на потреби ЗСУ

Збройні сили України отримали бронежилети, вилучені в кримінальному провадженні, повідомив Офіс генерального прокурора 21 липня.

За повідомленням, правоохоронці за процесуального керівництва ОГП розслідують кримінальне провадження за фактом продажу гуманітарної допомоги, яку сили оборони України отримали від громадської організації.

Читайте також: Блінкен заявив про 368 млн дол гуманітарної допомоги українцям

«У рамках кримінального провадження прокурори передали на потреби підрозділів Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на передовій, вилучені бронежилети 4-го класу захисту загальною вартістю близько 2 мільйони гривень», – заявляє пресслужба відомства.

ОГП не уточнює, скільки саме бронежилетів передали на потреби української армії.

Минулого тижня Національна поліція повідомила про затримання групи людей у Тернопільській області за продаж гуманітарної допомоги.