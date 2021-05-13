До Офісу президента надійшло подання щодо звільнення члена ЦВК – Подоляк

До Офісу президента України надійшло подання від голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка про звільнення члена ЦВК Віталія Греня. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Вчора таке подання надійшло до Офісу. Зараз воно проходить процедуру опрацювання», – заявив Подоляк.

Про підстави такого подання радник голови ОПУ обіцяв повідомити згодом.

Верховна Рада України 4 жовтня 2019 року призначила новий склад Центральної виборчої комісії.

Склад ЦВК затверджують на сім років. До Центрвиборчкому входить 17 членів.