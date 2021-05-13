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13 травня 2021, Київ 22:00
Новини | Політика

До Офісу президента надійшло подання щодо звільнення члена ЦВК – Подоляк

Про підстави такого подання радник голови ОПУ пообіцяв повідомити згодом

До Офісу президента України надійшло подання від голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка про звільнення члена ЦВК Віталія Греня. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Вчора таке подання надійшло до Офісу. Зараз воно проходить процедуру опрацювання», – заявив Подоляк.

Про підстави такого подання радник голови ОПУ обіцяв повідомити згодом.

Верховна Рада України 4 жовтня 2019 року призначила новий склад Центральної виборчої комісії.

Склад ЦВК затверджують на сім років. До Центрвиборчкому входить 17 членів.

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