Головне на ранок: в Україні побільшало хворих на COVID-19, в Іраку – теракт з десятками загиблих, у Франції продали перше штучне серце

В Україні вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19; Верховна Рада сьогодні на прохання президента проведе позачергове засідання; у місті Садр поблизу Багдада внаслідок нападу бойовика-смертника 19 липня загинули щонайменше 30 людей.

Ляшко повідомив про перше за кілька місяців зростання числа нових хворих на COVID-19

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19, інформує за підсумками селекторної наради 19 липня сайт глави держави.

«Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період», – ідеться в повідомленні.

МОЗ пропонує посилити контроль при перетині державного кордону у зв’язку зі зростанням в окремих регіонах світу та Європи випадків захворюваності на COVID-19, зокрема через штам «дельта».

Тим часом в Україні за минулу добу зафіксували 598 нових випадків COVID-19.

Верховна Рада проведе позачергове засідання 20 липня – Корнієнко

Верховна Рада України 20 липня на прохання президента України проведе позачергове засідання. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Ми очікуємо, що воно відбудеться о 14-й годині. Просити скликати засідання буде президент. Там будуть розглядатися виключно проєкти постанов про скасування рішень щодо голосування Верховної ради щодо судової реформи», – заявив Корнієнко.

За його словами, також розглянуть постанови щодо законопроєкту 3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

Офіційно п’ята сесія Верховної Ради IX скликання звершується 23 липня. За даними голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, упродовж п’ятої сесії парламент розглянув майже 700 законопроєктів, з яких 170 Рада ухвалила в цілому та 110 – за основу.

Ірак: внаслідок нападу смертника загинули щонайменше 30 людей

У місті Садр поблизу Багдада внаслідок нападу бойовика-смертника 19 липня загинули щонайменше 30 людей. Вибух стався на ринку. Постраждали близько 60 людей. Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може зрости, адже деякі поранені перебувають у критичному стані. Представники МВС Іраку заявляють, що смертник використовував саморобну вибухівку.

За повідомленнями, прем’єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав заарештувати командира полку поліції, який відповідав за порядок на ринку.

Наразі відповідальність за вибух не взяло на себе жодне угруповання.

США офіційно звинуватили Китай у зламі поштової системи Microsoft

Адміністрація президента США Джо Байдена 19 липня офіційно звинуватила владу Китаю у зламі систем електронної пошти корпорації Microsoft, які використовують найбільші світові компанії, уряди і військові підрядники. Вашингтон приєднався до широкої групи союзників, в тому числі з числа членів НАТО, які раніше засудили Пекін за кібератаки по всьому світу, пише The New York Times.

The New York Times зазначає, що такі серйозні звинувачення на адресу Китаю з боку НАТО і Євросоюзу – подія рідкісна, оскільки держави, що входять до цих структур, украй неохоче вдаються до публічної критики на адресу свого головного торгового партнера.

Влада США раніше неодноразово звинувачувала владу Росії та хакерські групи, які діють із російської території, в масштабних кібератаках.

І Москва, і Пекін категорично заперечують причетність до кібератак.

Французька компанія Carmat продала перше штучне серце Aeson

Штучне серце, створене французькою компанією Carmat, було імплантованt пацієнтові в Італії в очікуванні донорського органу. Для цієї операції компанія вперше продала розроблене нею штучне серце під брендом «Есон» (Aeson). Про цю подію офіційно оголошено 19 липня, після чого акції Carmat на фондовому ринку стрімко подорожчали.

Операція з пересадки штучного серця була зроблена в Неаполі. Як повідомляє Міжнародне французьке радіо, продаж протезу Aeson був дозволений у Європі з грудня 2020 року. Зроблена операція, як заявляє пресслужба Carmat, знаменує собою перший продаж штучного серця з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

Агентство France-Presse повідомило, що дотепер жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями. Вартість операції (150 тисяч євро) була оплачена регіональною системою охорони здоров’я.