З початку війни загинули щонайменше 460 дітей – ОГП

Офіс генерального прокурора України оновив статистику про число жертв війни серед дітей. За даними станом на 5 лютого, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 460 дітей, 919 неповнолітніх зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Прокуратура наголошує, що це лише ті дані, які вдалося перевірити, реальні цифри можуть бути більшими.

Також прокуратура повідомляє, що за час війни через обстріли та бомбардування постраждали 3126 дитячих та освітніх закладів, 337 з них повністю зруйновані.

Понад 16 тисяч дітей були депортовані до Росії.

Ці дані близькі до статистики ООН, згідно з якою з лютого 2022 року було вбито та поранено близько 1100 українських дітей. 1,2 мільйона дітей залишили свої будинки та знайшли притулок у межах країни. Виїхали з України та стали біженцями в інших країнах 7,7 мільйона людей, більшість із них – жінки та діти.

ЮНІСЕФ, Дитячий фонд ООН, заявив, що у 2023 році для забезпечення потреб українських дітей як усередині країни, так і за її межами потрібно виділити 1,1 мільярда доларів. З них 829 мільйонів доларів необхідні для підтримки дітей у самій Україні, і 229 мільйонів – для дітей-біженців за кордоном. У цю суму входять витрати на освіту, харчування, розміщення та медичну допомогу.

Російська влада неодноразово заявляла, що не завдає ударів по цивільних обʼєктах і житловій забудові в Україні. Переміщення українських громадян, зокрема дітей, на територію Росії вони кваліфікують як добровільне біженство.