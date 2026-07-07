ОГП повідомив про розслідування заволодіння бюджетними коштами на закупівлі дронів на майже 7 млрд грн

Правоохоронці розслідують можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання безпілотних літальних апаратів, повідомляє 7 липня Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, у 2025 році одне із товариств уклало з ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» державні контракти на постачання БПЛА різних типів та модифікацій на загальну суму 6,95 млрд грн.

Слідство перевіряє версію про штучне завищення вартості безпілотників. Йдеться про можливе безпідставне збільшення виробничої собівартості, адміністративних та інших витрат, які впливали на кінцеву ціну продукції, що закуповувалася за бюджетні кошти.

За попередніми даними, для документального оформлення таких операцій могли використовуватися зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, юридичними особами-резидентами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності», – вказано в повідомленні.

В ОГП вказують, що 10 свідків повідомили, що «фактично підприємницьку діяльність не здійснювали, а документи для реєстрації надали за грошову винагороду».

У кримінальному провадженні тривають слідчі та процесуальні дії, призначаються необхідні експертизи, аналізується фінансово-господарська документація. За їхніми результатами правоохоронці вирішать, чи повідомляти причетним особам про підозру.

У квітні 2026 року українські правоохоронці повдіомили, що викрили масштабну міжрегіональну схему привласнення і продажу безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту «Армія дронів».