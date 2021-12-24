ОГП повідомив про підозру міністру транспорту Росії – через авіарейси до окупованого Криму

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру міністру транспорту Росії Віталію Савельєву та його заступнику через організацію незаконного переправлення людей через кордон України. Про це повідомляє сайт ОГП 24 грудня.

За даними слідства, ці особи, які обіймають керівні посади в компанії «Аерофлот», організували злочинну схему після закриття авіасполучення між Україною та окупованим Росією Кримом. Стверджується, що з квітня 2014 року до листопада 2020 року «Аерофлот» здійснив понад 34 тисячі рейсів на півострів. «Таким чином, було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч людей», – ідеться у повідомленні відомства.

ОГП вказує, що рейси здійснювалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Російська авіакомпанія виконувала «незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення» у закритий міжнародний аеропорт «Сімферополь» та у зворотному напрямку.