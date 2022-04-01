ОГП: через агресію Росії в Україні загинули 153 дитини

153 дитини загинули внаслідок збройної агресії Росії в Україні, щонайменше 245 дітей постраждали, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема, у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 із них зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях і в Києві, додали ОГП.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.