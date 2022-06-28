341 дитина загинула в Україні через масштабну війну Росії – ОГП

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинула 341 дитина, щонайменше 622 дітей поранені, повідомили вранці 28 червня в Офісі генерального прокурора.

Напередодні йшлося про 339 загиблих і 614 поранених дітей.

Як наголошують у прокуратурі, ці цифри не є остаточними, «оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях».

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 336, Харківській – 183, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 57, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17, йдеться в повідомленні.

«У ніч на 28 червня через обстріл окупантами Очакова Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка. 27 червня внаслідок авіаудару ворога по Лисичанську загинув хлопчик 14 років. 27 червня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район Харкова. Поранення зазнали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років. 26 червня під час обстрілу військами РФ Малинівки Покровського району Донецької області поранений 9-річний хлопчик», – уточили в ОГП.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджений 2061 заклад освіти, з них 213 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих, за даними ООН – щонайменше 330 дітей і поранені 489.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.